Rolls Royce будет производить реакторы для британских подлодок

Rolls Royce по контракту за $11 млрд обеспечит британские подлодки реакторами

Британия заключила с компанией Rolls Royce контракт стоимостью $11 млрд на разработку и производство ядерных реакторов для подводных лодок Об этом пишет министерство обороны Великобритании.

По словам главы ведомства Джона Хили, сотрудничество с компанией поспособствует укреплению подводного флота Королевского военно-морского флота и национальной безопасности.

«Эти инвестиции в оборону Великобритании обеспечат долгосрочный стимул для британского бизнеса, рабочих мест и национальной безопасности», — сказал Хили.

Контракт получил название «Единство» и рассчитан на восьмилетний срок. По заявлению главы минобороны Великобритании, благодаря сотрудничеству появится около тысячи новых рабочих мест и еще несколько тысяч сохранится.

22 января в Британии показали новую систему противовоздушной обороны (ПВО), оснащенную американской боевой станцией Reconfigurable Integrated-Weapons Platform (RIwP).

Как заявляют разработчики, RIwP — это уникальная система вооружения, которая позволяет пользователям добавлять и менять оружие и сенсоры по мере необходимости. RIwP имеет открытую и модульную конструкцию, это позволяет войскам по собственному усмотрению и в зависимости от стоящих задач менять ее «наполнение».

Ранее сообщалось, что танк ВСУ Challenger 2 завяз в грязи в ходе демонстрационного заезда с журналистами.