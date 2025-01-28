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ВСУ пытали и уничтожали в ДНР российских пленных

РИА Новости: бойцы ВСУ пытали и уничтожили российских пленных в Новогродовке
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Sofiia Gatilova/Reuters

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Новогродовке Донецкой народной республики пытали, а затем ликвидировали российских пленных. Об этом РИА Новости рассказала местная жительница по имени Елена.

По ее словам, российских бойцов привезли в город из Авдеевки. У них были закрыты глаза, связаны руки и ноги.

Женщина утверждает, что сначала военных сильно били в пятки и другие болевые точки, а потом по ним открывали огонь.

В сентябре жительница Новогродовки Наталья Трубникова рассказывала, что военные ВСУ ликвидировали семью, которая пыталась выехать из города. На машине выезжали отец, сын или дочка, в них попал снаряд.

По словам Трубниковой, охота ВСУ на мирное население в городе стала обычным делом. Жители подвергались атакам беспилотников и минометным обстрелам, огонь велся как по людям, так и по их домам.

8 сентября министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России взяли под контроль Новогродовку.

Ранее российские военные взяли под контроль еще один населенный пункт в ДНР.

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