Жительница Новогродовки Наталья Трубникова заявила, что военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) убили семью, которая пыталась выехать из города. Об этом сообщает ТАСС.

«Тех, кто пытался выехать в сторону РФ, настигла печальная участь. Выезжали [на машине] отец, сын или дочка, непонятно было, и мать. И в них попал [снаряд]. Все погибли», — сказала женщина.

По ее словам, уничтоженный автомобиль и останки были обнаружены на окраине Новогродовки после того, как украинские войска покинули населенный пункт. Машину опознали соседи погибших.

Трубникова также рассказала, что охота ВСУ на мирное население в городе стала обычным делом. Жители подвергались атакам беспилотников и минометным обстрелам. Огонь велся как по людям, так и по их домам, уточнила женщина.

8 сентября министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Новогродовка в Донецкой народной республике (ДНР).

Ранее на Западе заявили о провале плана Украины в ДНР.