Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль населенный пункт Новогродовка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило Минобороны РФ в ежедневной сводке.

«В результате активных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Новогродовка», — говорится в сообщении.

До этого российские подразделения взяли под контроль в ДНР населенные пункты Кирово, Птичье, Скучное, Карловка, Заветное и Журавка.

7 сентября бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) продержатся в Донбассе всего три месяца на фоне больших потерь и успехов российской армии. По его словам, ВС РФ не просто освобождают территории, они «отбрасывает украинцев назад серьезными темпами».

6 сентября Вооруженные силы России выровняли линию фронта в ДНР и расширили плацдарм для наступления у ключевых хабов украинской армии в регионе. В частности, речь идет об Угледаре, Красноармейске (украинское название — Покровск) и Димитрове (украинское название — Мирноград).

Ранее российские военные уничтожили французскую САУ Caesar в ДНР.