Глава дипломатии ЕС призвала помочь Украине сместить линию фронта на восток

Глава евродипломатии Каллас: Киеву нужно больше помощи из-за смещения фронта

Линия фронта в конфликте на Украине смещается на запад, поэтому Украине нужно больше помощи, заявила на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе глава евродипломатии Кая Каллас.

Она отметила, что линия фронта должна смещаться на восток. Несмотря на то, что страны ЕС предоставили Украине в общей сложности €134 млрд, Киеву нужно еще больше.

«Украине нужно больше боеприпасов, противовоздушной обороны, обученных солдат», — сказала дипломат.

Она добавила, что военная поддержка Украины важна для безопасности стран ЕС, а также назвала помощь Киеву и антироссийские санкциями сторонами одной медали.

В середине января Каллас заявила, что союзники Украины должны работать над снижением ценового потолка на российскую нефть, чтобы лишить Москву доходов.

Ранее Каллас припомнили резонансные слова о России.