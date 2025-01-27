В Копенгагене заявили о намерении усилить свое военное присутствие в Арктике

Дания потратит свыше $2 млрд на усиление своего военного присутствия в Арктике

Дания намерена потратить свыше $2 млрд на усиление своего военного присутствия в Арктике. Об этом сообщает министерство обороны королевства.

Датское правительство и парламентские партии страны заключили соглашение о развитии военной инфраструктуры в Арктике. На эти цели будет выделено 14,6 млрд датских крон ($2,11 млрд).

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен отметил, что существуют серьезные вызовы в области безопасности и обороны в Арктике и Северной Атлантике. Поэтому королевство должно усилить свое присутствие в регионе.

Копенгаген собирается отправить в Арктику три новых военных корабля и два беспилотных летательных аппарата дальнего действия с усовершенствованными системами наблюдения.

27 января сообщалось, что глава Военного комитета Евросоюза генерал Роберт Бригер призвал разместить войска в Гренландии, поскольку это будет отвечать требованиям глобальной безопасности.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Канада и Гренландия должны войти в состав США. По его словам, он также намерен вернуть под контроль Штатов Панамский канал и переименовать Мексиканский залив в Американский. На заявления республиканца остро отреагировали панамские, канадские и датские власти, а в МИД России призвали подождать официального вступления Трампа в должность. Зачем президенту Соединенных Штатов понадобились новые территории — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп потребовал от премьера Дании отдать США Гренландию.