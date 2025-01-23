Войска РФ ликвидировали почти 30 пунктов управления беспилотниками ВСУ по координатам пророссийского херсонского подполья. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление организации «Русский Херсон».

«По нашим координатам были уничтожены 28 пунктов управления БПЛА, 16 наблюдательных пунктов, 38 военных автомобилей, пять лодок противника, две антенны ретранслятора, два артиллерийских орудия, одно противотанковое орудие, 191 нацист ВСУ», — говорится в сообщении.

20 января координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские военнослужащие ударили по городу Богодухову в Харьковской области, в котором собираются подразделения ВСУ перед отправкой на поле боя. По его словам, в населенном пункте зафиксировали «хороший прилет».

Как рассказал координатор подполья, в этом месте находятся стрельбище и большая автомобильная стоянка, которую украинские солдаты используют для отработки навыков вождения. Еще здесь есть склады, построенные во времена Советского Союза.

Также Лебедев добавил, что в ночь на 20 января бойцы Вооруженных сил России нанесли удары по местам дислокации украинских военнослужащих и полевому аэродрому Михайловка в Сумской области.

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