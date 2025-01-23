Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Херсонское подполье помогло уничтожить 28 пунктов управления дронами ВСУ

«Русский Херсон»: подполье помогло ликвидировать 28 пунктов управления БПЛА ВСУ
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Войска РФ ликвидировали почти 30 пунктов управления беспилотниками ВСУ по координатам пророссийского херсонского подполья. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление организации «Русский Херсон».

«По нашим координатам были уничтожены 28 пунктов управления БПЛА, 16 наблюдательных пунктов, 38 военных автомобилей, пять лодок противника, две антенны ретранслятора, два артиллерийских орудия, одно противотанковое орудие, 191 нацист ВСУ», — говорится в сообщении.

20 января координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские военнослужащие ударили по городу Богодухову в Харьковской области, в котором собираются подразделения ВСУ перед отправкой на поле боя. По его словам, в населенном пункте зафиксировали «хороший прилет».

Как рассказал координатор подполья, в этом месте находятся стрельбище и большая автомобильная стоянка, которую украинские солдаты используют для отработки навыков вождения. Еще здесь есть склады, построенные во времена Советского Союза.

Также Лебедев добавил, что в ночь на 20 января бойцы Вооруженных сил России нанесли удары по местам дислокации украинских военнослужащих и полевому аэродрому Михайловка в Сумской области.

Ранее бывший прапорщик рассказал, как потерял сына после отказа присягнуть Украине.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами