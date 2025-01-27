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Российский военный заявил, что дети элиты массово отправляются в зону СВО

Боец ВС РФ Губарев: дети элиты начали массово ехать в зону СВО за статусом
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Алексей Майшев/РИА Новости

Дети российской элиты массово отправляются в зону СВО в надежде получить статус ветерана боевых действий. Об этом заявил боец Вооруженных сил России Павел Губарев, ставший «народным губернатором» Донбасса на сходе в 2014 году, его слова опубликовал военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале.

По его словам, это происходит после заявления президента России Владимира Путина о участниках СВО как представителях новой элиты.

При этом военнослужащий добавил, что дети элиты чаще всего служат в тыловых подразделениях, выполняя незначительные задания, а через полгода возвращаются домой, получив статус «ветерана СВО».

Таким образом, дети чиновников и бизнесменов формально соответствуют критериям «новой элиты», заключил Губарев. Он также выразил мнение, что такой подход может вызвать недовольство среди настоящих бойцов, которые действительно рисковали своей жизнью и проливали кровь.

В декабре Путина заявил, что Россия продолжит опираться на героев спецоперации, именно они являются настоящей элитой страны.

Ранее Путин объяснил цель и смысл СВО.

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