Штурмовавшие Великую Новоселку морпехи спасли раненного гранатой пленного солдата Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости.

«Страшно было. Боялся плена. А теперь нормально. Своими глазами вижу, что к чему. Относятся хорошо. Поят, кормят, медицинскую помощь оказали, потому что при откате и отступлении получил ранение», — рассказал украинский военный журналисту.

Пленный рассказал, что ему дали необходимые лекарства и ухаживают. Мужчина получил множественные ранения, в том числе у него повреждены пальцы ног.

Солдат ВСУ заявил, что жалеет, что не сдался в плен сразу, до того, как его ранили.

В январе 2025 года боец Руслан Сычевский из 17-й танковой бригады ВСУ обратился к украинским властям из российского плена и призвал остановить президента Владимира Зеленского.

Мужчина также посоветовал прекратить героизацию нацистов и остановить ТЦК (аналог военкоматов), которые терроризируют население Украины.

Боец назвал работников ТЦК «сворой, которая с оружием в руках загоняет насильно людей на фронт». Он сообщил, что и сами солдаты ВСУ воюют с мирным населением, грабят их дома. В частности, речь идет и про преступления в Курской области.

Ранее пленный украинский военнослужащий заявил, что отправился на фронт, чтобы попасть в РФ.