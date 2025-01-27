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Израильский беспилотник проводит рейды в небе над Ливаном

РИА: израильский БПЛА проводит разведывательные рейды в небе над Бейрутом
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Kamil Al Rayess/Shutterstock/FOTODOM

Израильский беспилотник проводит разведывательные рейды в небе над Бейрутом. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

Как сообщил источник, беспилотник работал над ливанской столицей в понедельник утром. Он продолжает полеты на низкой высоте над центральными кварталами и над южным пригородом Бейрута, откуда беспилотник можно наблюдать невооруженным глазом.

Беспилотник израильских сил был замечен уже после того, как правительство Ливана согласилось на продление соглашения о прекращении огня с Израилем до 18 февраля.

23 января агентство Bloomberg писало, что Израиль и ливанское шиитское движение «Хезболла» намерены продлить соглашение о режиме прекращения огня, которое истекает 27 января. По его данным, движению и израильским властям требуется больше времени для выполнения первоначальных условий соглашения, и военные действия они возобновлять не намерены.

Ранее министр обороны США пообещал дать Израилю все необходимое для самообороны.

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