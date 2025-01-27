Маршировавшего по Красной площади участника СВО похоронили под Оренбургом

В зоне СВО погиб 35-летний спецназовец Росгвардии Арстан Маканов, его похоронили на родине в Оренбургской области. Об этом сообщает газета «Южный Урал».

«Арстан с детства в своих делах и поступках равнялся на деда, ветерана ВОВ. На военной службе наш земляк хорошо себя показал, стал участником парада на Красной площади в Москве», — говорится в статье.

Маканов находился в командировке в Донбассе с начала СВО. В 2023-м получил медаль Георгия Жукова, а в 2024 году — медаль генерала Шаймуратова. Также несколько месяцев назад мужчина исполнил свою мечту и стал обладателем крапового берета.

Погиб военнослужащий в начале декабря. Посмертно награжден орденом Мужества.

До этого сообщалось об инциденте в Свердловской области, где деньги участника СВО были списаны на погашение его кредита. В связи с данной ситуацией прокуратура начала проверку законности действий финансового учреждения.

Ранее сообщалось, что участника СВО не пустили в ночной клуб из-за надписи на футболке.