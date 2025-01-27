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В Италии подтвердили, что ВСУ взяли в плен пиццамейкера

Минюст Италии: ВСУ действительно захватили в плен пиццамейкера Ченни
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Reuters

Министерство юстиции Италии подтвердило захват украинскими военными гражданина страны, пиццайоло Джанни Ченни, однако не смогло подтвердить информацию о запросе на его экстрадицию. Об этом сообщили РИА Новости в ведомстве.

«На данный момент нам ничего не известно о каких-либо запросах на экстрадицию Джанни Ченни, который, как мне стало известно, не был официально арестован, а был захвачен в плен как комбатант», — отметил источник.

27 января портал Today.it сообщил, что правительство Италии запросило у Украины экстрадицию Джанни Ченни, который принимал участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил России в качестве добровольца.

К итальянцу направился корреспондент портала. По его словам, сейчас Ченни находится в больнице Харькова. У пиццамейкера диагностированы проблемы с дыханием и несколько ссадин. При этом состояние его здоровья оценивается как хорошее, добавили авторы.

Ранее сообщалось об отправке «террористического батальона» ВСУ в Великую Новоселку.

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