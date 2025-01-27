Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались удержать под контролем поселок Великая Новоселка, расположенный в Донецкой народной республике (ДНР), силами «Крымско-татарского добровольческого батальона имени Номана Челебиджихана» (организация признана террористической и запрещена на территории РФ). Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источники в российских силовых структурах.

По словам источников агентства, командование украинских войск перебрасывало членов батальона в Великую Новоселку, чтобы те сдержали продвижение Вооруженных сил РФ. Но они сбежали со своих позиций менее чем через две недели после прибытия в населенный пункт.

Как рассказали в российских силовых структурах, также в боях за поселок участвовала бригада ВСУ, состоявшая из военных с инвалидностью и дезертиров. По данным агентства, солдат этого украинского формирования бросили в Великой Новоселке без какой-либо поддержки.

26 января министерство обороны РФ заявило, что военнослужащие страны взяли Великую Новоселку под свой контроль. В сражениях за населенный пункт отличились подразделения 5-й гвардейской отдельной танковой бригады 36-й армии и 40-й гвардейской бригады морской пехоты в составе группировки войск «Восток», уточнили в ведомстве.

Ранее группа бойцов ВСУ сдалась в плен российским подразделениям в Великой Новоселке.