Италия хочет добиться экстрадиции захваченного ВСУ пиццамейкера

Правительство Италии запросило у Украины экстрадицию пиццамейкера Джанни Ченни, который принимал участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил России в качестве добровольца. Об этом сообщил портал Today.it.

К итальянцу направился корреспондент портала. По его словам, сейчас Ченни находится в больнице Харькова. У пиццамейкера диагностированы проблемы с дыханием и несколько ссадин. При этом состояние его здоровья оценивается как хорошее, добавили авторы.

«Ченни не может говорить, на него выписан ордер об экстрадиции, в спешке подписанный итальянским правительством, чтобы не допустить, чтобы он стал первым итальянским военнопленным за 80 лет», — говорится в материале.

Портал отметил, что корреспондент не смог взять интервью у Ченни. Журналисты связывают это с желанием избежать напряженности между Италией и Украиной по этому вопросу.

10 января Today.it сообщал, что пиццамейкер был захвачен в плен украинскими военными. В статье фигурировал документ с фотографией Ченни, который журналисты называют военным билетом. По данным издания, итальянец поступил на службу в ВС РФ добровольцем в ноябре 2024 года.

Ранее жена захваченного ВСУ итальянца сообщила о тяжелом состоянии мужа.