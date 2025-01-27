Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Италия хочет добиться экстрадиции захваченного ВСУ пиццамейкера

Today.it: Италия запросила у Украины экстрадицию пиццамейкера Ченни
close
Juan Moreno/Keystone Press Agency/Global Look Press

Правительство Италии запросило у Украины экстрадицию пиццамейкера Джанни Ченни, который принимал участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил России в качестве добровольца. Об этом сообщил портал Today.it.

К итальянцу направился корреспондент портала. По его словам, сейчас Ченни находится в больнице Харькова. У пиццамейкера диагностированы проблемы с дыханием и несколько ссадин. При этом состояние его здоровья оценивается как хорошее, добавили авторы.

«Ченни не может говорить, на него выписан ордер об экстрадиции, в спешке подписанный итальянским правительством, чтобы не допустить, чтобы он стал первым итальянским военнопленным за 80 лет», — говорится в материале.

Портал отметил, что корреспондент не смог взять интервью у Ченни. Журналисты связывают это с желанием избежать напряженности между Италией и Украиной по этому вопросу.

10 января Today.it сообщал, что пиццамейкер был захвачен в плен украинскими военными. В статье фигурировал документ с фотографией Ченни, который журналисты называют военным билетом. По данным издания, итальянец поступил на службу в ВС РФ добровольцем в ноябре 2024 года.

Ранее жена захваченного ВСУ итальянца сообщила о тяжелом состоянии мужа.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами