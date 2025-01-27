Военный корреспондент Александр Коц в Telegram-канале опубликовал фотографии и видео с трофейного телефона бойца Вооруженных сил Украины, которого ликвидировали в Курской области.

На видео показана местность, которую сняли в конце лета или в начале осени. На кадрах видно, как украинский боец вместе с сослуживцем едет в кузове грузовика по дороге, по бокам которой полуразрушенные здания, а на обочине видны противотанковые треугольники. В кадр еще попал прикрепленный на забор указатель «Суджа».

Также в посте военкора есть несколько фотографий с телефона украинского солдата. На одной из них он лежит, держа на груди игрушку с нарисованной на ней свастикой. Еще на одном снимке мужчина стоит в форме, напоминающей облачение солдата СС.

Как рассказал Коц, украинца устранили в Ольговском лесу. Его телефон изъяли мотострелки полка воздушно-космических сил России.

Накануне Вооруженные силы Украины обстреляли деревню Гирьи в Беловском районе Курской области. По словам врио губернатора региона Александра Хинштейна, в результате удара ВСУ были повреждены четыре дома, а также несколько хозпостроек и гаражей. На место выехал глава Беловского района, который осмотрел последствия атаки.

Ранее замкомандира части ВСУ украл приборы ночного видения на $95 тысяч.