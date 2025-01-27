В Минобороны РФ отчитались об ударах по инфраструктуре и местам скопления ВСУ

Минобороны РФ: военные за сутки поразили места скопления ВСУ в 149 районах

Вооруженные силы РФ за прошедшие сутки нанесли поражение личному составу и технике украинских войск в 149 районах. Об этом сообщило министерство обороны страны в официальном Telegram-канале.

По данным ведомства, в соответствующих операциях принимали участие расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и оперативно-тактическая авиация. Также к работе подключились ракетные войска и артиллерия.

«Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и складам хранения беспилотных летательных аппаратов, базе горючего ВСУ (Вооруженных сил Украины — «Газета.Ru»), а также скоплениям живой силы и техники противника в 149-ти районах», — говорится в заявлении.

27 января руководитель специального отряда быстрого реагирования «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что на Украине был уничтожен бункер командиров из стран — членов НАТО. Сеть мощных укреплений находилась на юге города Часов Яр в ДНР.

Как отметил российский генерал-лейтенант, фортификационные сооружения были рассчитаны на 30–40 человек. Он не исключил, что при ударе по ним солдаты ВС РФ могли ликвидировать польского военачальника Адама Марчака.

Ранее подразделения ВС РФ взяли под контроль один из населенных пунктов в ДНР.