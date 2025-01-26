В Донецкой народной республике (ДНР) подразделения группировки войск «Центр» ВС РФ взяли под контроль село Зеленое. Об этом сообщает в Telegram-канале Минобороны России.

Как заявили в оборонном ведомстве, в ходе боевых действий военные РФ поразили живую технику шести бригад ВСУ — четырех механизированных, мотопехотной и аэромобильной — около города Дзержинск, сел Срибное, Новопавловка, Андреевка, Новоелизаветовка и поселка Щербиновка. При этом украинская сторона потеряла до 650 солдат, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей и три артиллерийских орудия.

В середине января украинский аналитический проект DeepState сообщил, что за 10 дней российские войска взяли под контроль 11 населенных пунктов в Донбассе. Кроме того, отмечалось, что российские подразделения успешно продвигаются в районе Часова Яра, где им удалось укрепить свои позиции.

Ранее Украина утратила контроль над месторождениями с редкими ресурсами.