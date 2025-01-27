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Военкор сообщил о взятии российскими войсками бункера генералов НАТО в Часовом Яре

Военкор Кулько: бойцы ВС России заняли бункер генералов НАТО в Часовом Яре
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Ukraine Patrol Police/AP

Бойцы спецназа «Ахмат» и 4-й бригады ВС РФ взяли под контроль сеть мощных укреплений ВСУ на юге Часова Яра в урочище Долгое-2. В их числе оказался бункер, предназначавшийся для генералов НАТО, сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Дмитрий Кулько.

По его словам, ВСУ создали эту сеть укреплений еще до начала специальной военной операции (СВО). Она находится на территории лесной базы отдыха «Часовоярец». После освобождения российскими войсками Артемовска в 2023 году в одном из бункеров сети разместились офицеры НАТО и ВСУ. В марте 2024 года оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М» нанес удар по этому подземному командному пункту, в результате чего он был уничтожен, заявил военкор.

Он рассказал, что впоследствии эти фортификационные сооружения использовали бойцы 24-й Львовской бригады ВСУ. По информации Кулько, ее гарнизон ликвидировали, так как командование не дало ему приказ на отход.

Командир 2-й МСБ ТРО спецназа «Ахмат» 4-й бригады Зелимхан Батукаев, слова которого приводит Кулько, сообщил, что речь идет об очень больших бетонных бункерах под землей, рассчитанных на 30-40 человек.

«Там было уничтожено около 40 человек противника. Сегодня до конца зачистили. Троих взяли в плен. А в этих бункерах разместились наши бойцы», — сказал Батукаев.

18 января военный эксперт Андрей Марочко заявил, что бойцы Вооруженных сил РФ контролируют значительную часть Часова Яра. Он отметил, что российские подразделения продвигаются не только в черте населенного пункта, но и в его окрестностях.

Ранее полковник назвал главные задачи российской армии в зоне СВО в 2025 году.

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