Над пятью российскими регионами за ночь сбили более 30 украинских дронов

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 32 украинских беспилотника над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, 15 дронов уничтожили над Воронежской областью, 11 — над Белгородской, четыре — над Курской и по одному — над Орловской и Тверской областями.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отмечал, что беспилотник этой ночью атаковал город Грайворон. В результате сброса взрывного устройства с дрона остекление частного домовладения получило повреждения. Также осколки перебили газопровод.

Незадолго до этого губернатор Воронежской области Александр Гусев также заявил, что над регионом уничтожили несколько беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений, отметил он.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее глава ФСБ рассказал, куда Киев целится беспилотниками.