Житель Часова Яра Павел Морковин рассказал РИА Новости, как военные ВСУ в выдавали себя за мирных жителей.

Мужчина рассказал, как увидел у себя в огороде минометчиков, но те были в гражданской одежде.

«А дальше стояла большая такая антенна. У их командира была бирка — 17-я бригада, а до этого приезжал — 27-я бригада. Они ставили радар размером чуть больше холодильника, накрытый сеткой. По этим видно было, кто они такие», — отметил Морковин.

До этого один из местных жителей рассказал, что иностранные наемники, которые сражаются на стороне украинской армии, заняли детский сад в Часове Яре. По словам мужчины, вероятнее всего, в здании прятались канадцы. Он добавил, что они на английском языке давали наводки другим бойцам ВСУ, поскольку недалеко от них находилась артиллерийская установка.

Местный житель отметил, что ранее служил в советской армии и понимает, каким образом военные диктуют координаты предполагаемых целей. Он отметил, что солдаты мониторили радар и передавали данные для дальнейших обстрелов.

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