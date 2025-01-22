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В ДНР рассказали, как наемники заняли детский сад в Часовом Яре

РИА Новости: иностранные наемники ВСУ заняли детский сад в Часовом Яре
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Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

Иностранные наемники, которые сражаются на стороне украинской армии, заняли детский сад в Часовом Яре Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщил один из местных жителей в интервью РИА Новости.

«Напротив меня находится детский сад номер 48 по улице Недогибченко. И там в котельной жили ребята, разговаривающие на английском языке. На форме были кленовые листочки», — заявил он.

По словам мужчины, вероятнее всего, в здании прятались канадцы. Он добавил, что они на английском языке давали наводки другим бойцам ВСУ, поскольку недалеко от них находилась артиллерийская установка.

Местный житель отметил, что ранее служил в советской армии и понимает, каким образом военные диктуют координаты предполагаемых целей. Он отметил, что солдаты мониторили радар и передавали данные для дальнейших обстрелов.

До этого жительница одного из сел Суджанского района Курской области рассказала, как западные наемники, которые зашли в Курскую область за передовыми группами ВСУ, расстреливали мирное население. По ее словам, ВСУ неизбирательно обстреливали мирное население, а также применяли артиллерию, РСЗО и дроны-камикадзе. При этом в местах, куда попадали снаряды, нет военных объектов — только дома жителей.

Ранее пленный солдат ВСУ рассказал, как украинские пограничники расстреляли мужчину.

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