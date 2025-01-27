Российский чиновник поедет в зону СВО

Заместитель главы Якутска по вопросам городского хозяйства Егор Кардашевский отправится служить в зону специальной военной операции. Об этом сообщили в Telegram-канале городской администрации.
Мэр Якутска Евгений Григорьев на общегородской планерке объявил, что место Кардашевского временно займет Владислав Слепцов, который возглавлял департамент по работе с территориями.
Кардашевский занимал должность замглавы города с мая 2021 года.
Григорьев обратил внимание, что сейчас десятки сотрудников структурных и территориальных подразделений окружной администрации, муниципальных предприятий проходят воинскую службу в зоне СВО.
На днях глава Бурятии Алексей Цыденов объявлял, что исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и два заместителя правительства региона отправятся добровольцами на СВО. Чиновники войдут в подразделение в составе отряда «Тигр», уточнил Цыденов.
В сентябре прошлого года стало известно, что депутат Брянской областной думы и бывший вице-мэр Брянска Сергей Антошин подписал контракт с Минобороны. Он будет командовать добровольческим отрядом Боевых армейских резервов страны (БАРС), сообщили в мэрии.
Ранее из Якутии в зону СВО добровольно отправились служить 19 бездомных.