Российский чиновник поедет в зону СВО

Замглавы Якутска по городскому хозяйству Кардашевский отправляется на СВО

Заместитель главы Якутска по вопросам городского хозяйства Егор Кардашевский отправится служить в зону специальной военной операции. Об этом сообщили в Telegram-канале городской администрации.

Мэр Якутска Евгений Григорьев на общегородской планерке объявил, что место Кардашевского временно займет Владислав Слепцов, который возглавлял департамент по работе с территориями.

Кардашевский занимал должность замглавы города с мая 2021 года.

Григорьев обратил внимание, что сейчас десятки сотрудников структурных и территориальных подразделений окружной администрации, муниципальных предприятий проходят воинскую службу в зоне СВО.

На днях глава Бурятии Алексей Цыденов объявлял, что исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и два заместителя правительства региона отправятся добровольцами на СВО. Чиновники войдут в подразделение в составе отряда «Тигр», уточнил Цыденов.

В сентябре прошлого года стало известно, что депутат Брянской областной думы и бывший вице-мэр Брянска Сергей Антошин подписал контракт с Минобороны. Он будет командовать добровольческим отрядом Боевых армейских резервов страны (БАРС), сообщили в мэрии.

Ранее из Якутии в зону СВО добровольно отправились служить 19 бездомных.