Командир роты «Фарик»: линия обороны ВСУ за Курахово создана по всем правилам

Укрепленный район украинских войск, расположенный за городом Курахово в Донецкой народной республике (ДНР), был создан по всем правилам фортификации. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на командира роты 114-й мотострелковой бригады 51-й армии в составе Вооруженных сил РФ с позывным «Фарик».

Как он отметил, все окопы и траншеи Вооруженных сил Украины (ВСУ) на данном участке фронта обиты деревом. При этом по линии траншей находятся долговременные огневые точки (ДОТ), внутри которых есть бронированные капсулы.

По словам российского бойца, один ДОТ предназначен для трех-четырех человек. Иногда командование ВСУ отправляет на такие огневые точки до восьми солдат, вооруженных автоматами или пулеметами.

«Фарик» уточнил, что в данный момент украинские военнослужащие ведут себя неагрессивно и не пытаются контратаковать позиции Вооруженных сил РФ. В основном бойцы ВСУ только обороняются.

«[Противник] старается не контратаковать, потому что контратаки у них не получаются <...>. В обороне, в укрепе закрываются и сидят они, как бы сказать, наблюдают, когда будут подходить наши группы, и передают дальше своему командованию», — пояснил мужчина.

Командир роты добавил, что в ходе боевых действий военные ВС РФ «взламывают» огневые точки украинских формирований и занимают их. Эти позиции используются для дальнейшего наступления — российские солдаты накапливают силы, а затем организуют разведку и переходят к другим ДОТам.

6 января 2025 года подразделения ВС РФ взяли Курахово под полный контроль. По данным российского министерства обороны, во время сражений находившаяся в населенном пункте группировка ВСУ потеряла 80% личного состава.

Ранее российский военный рассказал, как командир ВСУ ошибся этажом в одном из домов в Курахово и попал в плен.