Над Воронежской областью сбили несколько беспилотников

Над территорией Воронежской области сбиты несколько беспилотных летательных аппаратов. Об этом заявил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Дежурными силами противовоздушной обороны и средствами радиоэлектронной борьбы на территории двух районов и одного городского округа Воронежской области были обнаружены и уничтожены несколько БПЛА», — говорится в сообщении, опубликованном в 0:37 по московскому времени.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших и разрушений, отметил губернатор. Он подчеркнул, что опасность атаки дронов в регионе, объявленная накануне вечером, сохраняется.

24 января Гусев сообщил, что в результате уничтожения и подавления украинских беспилотников в одном из городских округов Воронежской области повредилось остекление трех многоквартирных домов, пострадали частный дом и теплица.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее глава ФСБ рассказал, куда Киев целится беспилотниками.