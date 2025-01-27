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Дания продолжит оказывать военную помощь Украине

Дания выделит на военную помощь Киеву еще $1,3 млрд
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Atef Hassan/Reuters

В 2025 году власти Дании намерены выделить $1,3 млрд Украине в качестве военной помощи. Об этом газете «Известия» сообщили в российском посольстве в Копенгагене.

В дипломатическом представительстве подчеркнули, что королевство является одним из главных военных спонсоров Киева, занимая по объему помощи четвертое место. С начала боевых действий датская военная помощь Украине составила $7,5 млрд. Дания первой из стран Запада безвозмездно передала Киеву истребители F-16. Кроме того, она поставила украинской армии танки Leopard, самоходные артиллерийские установки Caesar, противокорабельные ракеты Harpoon.

Копенгаген также был инициатором прямых западных инвестиций в производство вооружений и боеприпасов на территории Украины.

В посольстве отметили, что подавляющее большинство датских парламентских партий выступают за продолжение военной поддержки Киева. В то же время до трети жителей Дании выступают за прекращение боевых действий на Украине и скорейшее заключение мирного соглашения даже ценой потери Киевом территорий.

16 января посол РФ в Дании Владимир Барбин заявил, что принимаемые руководством НАТО решения говорят о подготовке альянса к конфликту с Россией.

Ранее на Западе сообщили, что Дания не сможет защитить Гренландию из-за помощи Украине.

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