Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Армении прокомментировали сообщения о проникновении турецкого беспилотника

МО Армении опровергло сведения о нарушении воздушного пространства беспилотником
close
Shutterstock

Министерство обороны Армении опровергло сообщения, согласно которым воздушное пространство республики было нарушено турецким беспилотником. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Распространяемая в соцсетях информация, сопровождаемая видеоматериалом о том, что якобы зафиксировано пересечение беспилотником воздушного пространства Армении, не соответствует действительности», — говорится в сообщении министерства.

О проникновении турецкого беспилотника сообщало издание Oragir.News. По данным журналистов, вечером 26 января дрон находился в воздушном пространстве над городом Гюмри и продолжительное время изучал территорию.

18 января румынское министерство обороны заявило, что в уезде Тулча были найдены обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) якобы российского производства. Фрагменты дрона были обнаружены на территории страны 17 января. До этого местные системы мониторинга зафиксировали нарушение воздушного пространства Румынии.

Ранее на юго-востоке Молдавии обнаружили упавший беспилотник.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами