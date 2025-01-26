В Армении прокомментировали сообщения о проникновении турецкого беспилотника

Министерство обороны Армении опровергло сообщения, согласно которым воздушное пространство республики было нарушено турецким беспилотником. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Распространяемая в соцсетях информация, сопровождаемая видеоматериалом о том, что якобы зафиксировано пересечение беспилотником воздушного пространства Армении, не соответствует действительности», — говорится в сообщении министерства.

О проникновении турецкого беспилотника сообщало издание Oragir.News. По данным журналистов, вечером 26 января дрон находился в воздушном пространстве над городом Гюмри и продолжительное время изучал территорию.

18 января румынское министерство обороны заявило, что в уезде Тулча были найдены обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) якобы российского производства. Фрагменты дрона были обнаружены на территории страны 17 января. До этого местные системы мониторинга зафиксировали нарушение воздушного пространства Румынии.

Ранее на юго-востоке Молдавии обнаружили упавший беспилотник.