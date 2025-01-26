В Орловской области сбили украинский беспилотник

Силы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Орловской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале.

«Благодаря профессионализму наших сил ПВО повреждений удалось избежать, оперативные службы работают на месте происшествия», — написал глава региона.

Клычков добавил, что Орловская область продолжает поддерживать бойцов спецоперации на Украине. Губернатор отметил, что 27 января военным отправят гуманитарный конвой, собранный всеми муниципалитетами области.

В ночь на 24 января на Россию была совершена самая крупная атака беспилотников с начала года. По данным Минобороны РФ, силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили 121 украинский беспилотник. Из них 37 дронов сбиты над Брянской областью, 20 — над Рязанской областью, 17 — над Курской областью, 17 — над Саратовской областью, семь — над Ростовской областью, шесть — над Белгородской областью, три — над Воронежской областью.

Ранее в центре Энергодара сбили дрон.