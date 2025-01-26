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Чечня отправит на фронт пять бронированных пикапов Changan

Кадыров сообщил, что Чечня направит пять бронированных пикапов Changan на СВО

Чечня направит в зону СВО пять бронированных пикапов Changan, написал в своем Telegram-канале глава региона Рамзан Кадыров.

По его словам, автомобили для нужд российских военных приобрел зампред правительства Чечни, министр сельского хозяйства Висхан Мацуев.

«Машины добротные, повышенной проходимости, их бронирование соответствует стандарту В4 (легкое бронирование, защищает в основном от уличных преступников: броня выдерживает пистолетные пули калибра 5,45-9 мм. — «Газета.Ru»)», — сообщил Кадыров.

Он добавил, что Мацуев уже отправлял в зону боевых действий автотранспорт, БПЛА и комплекты военной экипировки.

Накануне глава Чечни заявил об отправке в зону СВО новой группы добровольцев. Он отметил, что они получили необходимую подготовку, а инструкторы обучили их необходимым навыкам для выполнения боевых задач. Добровольцы также были обеспечены обмундированием и спецсредствами.

Ранее Кадыров попросил Путина разрешить ему выбрать цель для «Орешника».

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