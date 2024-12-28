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Минобороны показало видео уничтожения дрона ВСУ «Баба-Яга» на Каховском направлении

МО РФ: расчет БПЛА морской пехоты уничтожил дрон ВСУ «Баба-Яга»

Российский расчет беспилотников морской пехоты обнаружил и уничтожил тяжелый дрон ВСУ типа «Баба-Яга» на Каховском направлении. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, во время разведки оператор морской пехоты Северного флота заметил вражеский тяжелый беспилотник типа «Баба-Яга». Он решил атаковать летательный аппарат, зашел на удобную траекторию и протаранил устройство.

В этот же день система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» уничтожила украинский беспилотник, который летел в сторону Макеевского машиностроительного завода.

До этого военный эксперт Андрей Марочко сообщал, что подразделения Вооруженных сил Украины ежедневно используют около 100 беспилотников под Волчанском в Харьковской области. Он отметил, что российским военным удается уничтожать большую часть вражеских дронов. Как ему передают очевидцы и источники, которые находятся непосредственно на линии боевого соприкосновения, «небо в буквальном смысле жужжит».

Ранее россиянам рассказали о возможных задачах армии страны на Украине в 2025 году.

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