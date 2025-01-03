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В ФСБ рассказали о попытках ВСУ атаковать дронами российский регион в Новый год

УФСБ: в ДНР сорвали 72 атаки украинских беспилотников в новогодние праздники
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Inna Varenytsia/Reuters

В Донецкой народной республике в новогодние праздники сорвали 72 попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать гражданскую инфраструктуру с применением беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР, передает РИА Новости.

Отмечается, что для подавления дронов использовалась система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса». 72 БПЛА были сбиты над Донецком и Макеевкой.

Одной из целей вражеских атак была узловая подстанция, которая питает ближайшие районы указанных городов и промышленные предприятия. Также ФСБ утверждает, что ВСУ запустили в сторону гражданского инфраструктурного объекта беспилотник самолетного типа, который нес на себе более 15 кг взрывчатого вещества. Целью этого действия было оставить обычных людей без света в канун Нового года.

Взрывотехники УФСБ России по ДНР в специальном защитном костюме отключили органы управления дрона и ликвидировали накладной заряд контролируемым подрывом. Никто не пострадал, инфраструктура осталась целой.

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли мирных жителей в ДНР.

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