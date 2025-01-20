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В ДНР за неделю перехватили свыше 100 украинских дронов

ФСБ сообщила о перехвате более 100 украинских дронов над Донецком и Макеевкой
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Станислав Красильников/РИА Новости

Над Донецком и Макеевкой система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» за неделю обнаружила и перехватила 137 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСБ России.

В частности, три беспилотника самолетного типа, которые предназначались для выявления систем противовоздушной обороны, подавили в Куйбышевском районе Донецка. А в Кировском районе дрон-разведчик перехватили рядом с объектом водоснабжения, отметили в ведомстве.

Взрывотехники УФСБ отключили элементы управления дронов и изъяли их части для утилизации.

Никто не пострадал, разрушений не допущено, добавили в ведомстве.

В начале января региональное управление ФСБ сообщило, что в ДНР в новогодние праздники сорвали 72 попытки ВСУ атаковать гражданскую инфраструктуру с применением беспилотников. В частности, ВСУ запустили в сторону гражданского инфраструктурного объекта беспилотник самолетного типа, который нес на себе более 15 кг взрывчатого вещества.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее Минобороны показало видео уничтожения дрона ВСУ «Баба-Яга» на Каховском направлении.

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Атаки БПЛА на Россию
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