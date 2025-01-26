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В ДНР волонтер пострадал из-за БПЛА, который ему принесла собственная собака

В ДНР волонтер пострадал при взрыве БПЛА из-за своей собаки
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Reuters

В Донецкой народной республике (ДНР) волонтер пострадал во время перевозки гуманитарного груза, когда его собака принесла ему взрывчатку, найденную в кустах. Об этом пишет Baza.

По данным Telegram-канала, утром 25 января 48-летний житель Подмосковья остановился около поселка Пески, чтобы выгулять собаку. Животное обнаружило деталь от БПЛА и принесло ее хозяину. Когда мужчина наклонился к собаке, часть дрона взорвалась.

В посте уточняется, что волонтера госпитализировали с ранением брюшной полости и многочисленными повреждениями конечностей и предплечья. Сейчас он в тяжелом состоянии.

В сентябре 2024 года пес Норис помог обнаружить мину-сюрприз в Луганской народной республике. В Росгвардии рассказали, что замаскированный боеприпас был найден во время инженерной разведки маршрута движения. При приближении к взрывоопасному предмету животное замерло в сигнальной стойке и не ошиблось. В итоге боеприпас был уничтожен накладным зарядом (его прикрепили на поверхность мины).

Ранее в Британии решили сделать из хаски «новейшее оружие» против России.

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