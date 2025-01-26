Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, что НАТО передаст ЕС секретную информацию по вооружению

Bloomberg: НАТО передаст Евросоюзу секретную информацию по вооружению
close
Thomas Peter/Pool/Reuters

Руководство НАТО выступило с инициативой о передаче Евросоюзу сверхсекретной информации по военным производствам. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что в данных сведениях будут содержаться данные о том, какое оружие необходимо произвести членам альянса. Эти сведения могут быть отправлены странам Евросоюза в течение нескольких месяцев, однако окончательно вопрос еще не решен.

По данным агентства, данный шаг необходим, чтобы убедить страны Европы увеличить производственные мощности для «перехода на военное мышление».

До этого глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что европейским странам необходимо создавать больше оборонных компаний с оборотом около €40 млрд. По его словам, в перспективе оборот концерна увеличится до €20–25 млрд. Однако на данный момент он не может конкурировать с американскими оборонными технологическими группами.

Ранее в США заявили, что Трамп может заставить Европу оплачивать поставки оружия Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами