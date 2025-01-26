Стало известно, что НАТО передаст ЕС секретную информацию по вооружению

Руководство НАТО выступило с инициативой о передаче Евросоюзу сверхсекретной информации по военным производствам. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что в данных сведениях будут содержаться данные о том, какое оружие необходимо произвести членам альянса. Эти сведения могут быть отправлены странам Евросоюза в течение нескольких месяцев, однако окончательно вопрос еще не решен.

По данным агентства, данный шаг необходим, чтобы убедить страны Европы увеличить производственные мощности для «перехода на военное мышление».

До этого глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что европейским странам необходимо создавать больше оборонных компаний с оборотом около €40 млрд. По его словам, в перспективе оборот концерна увеличится до €20–25 млрд. Однако на данный момент он не может конкурировать с американскими оборонными технологическими группами.

Ранее в США заявили, что Трамп может заставить Европу оплачивать поставки оружия Украине.