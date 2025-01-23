В США заявили, что Трамп может заставить Европу оплачивать поставки оружия Украине

Экс-чиновник при Байдене: Трамп может призвать ЕС платить за поставки Киеву

Президенту США Дональду Трампу нужно заставить Европу платить за поставки американского оружия Украине. Об этом сообщило издание Breaking Defense, ссылаясь на уходящего высокопоставленного американского чиновника.

На прошлой неделе чиновник рассказал журналистам, что в команде Трампа есть люди, которые поддерживают продолжение военной поддержки Украины, но американских налогоплательщиков нужно избавить от бремени этой поддержки.

Идея заключается в том, что президент США может разрешить сокращение имеющегося на складе американского военного оборудования (боеприпасы, транспортные средства и беспилотники), что позволит быстро перебрасывать оружие на Украину и поддерживать давление на Россию, отметил чиновник.

Но вместо того, чтобы использовать американские средства для пополнения запасов министерства обороны США, Трамп может заставить европейских союзников оплатить счет и объявить об этом гражданам. Это решение выгодно американским оборонным подрядчикам и не вызывает гнева избирателей, которые скептически относятся к дополнительной финансовой поддержке Украины, отмечает издание.

Накануне американский лидер сообщил, что Вашингтон изучает вопрос о дальнейших поставках вооружения Украине.

Ранее сообщалось, что Байден оставит Трампу почти $4 млрд на оружие для Украины.