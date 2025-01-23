Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США заявили, что Трамп может заставить Европу оплачивать поставки оружия Украине

Экс-чиновник при Байдене: Трамп может призвать ЕС платить за поставки Киеву
close
U.S. Marine/Global Look Press

Президенту США Дональду Трампу нужно заставить Европу платить за поставки американского оружия Украине. Об этом сообщило издание Breaking Defense, ссылаясь на уходящего высокопоставленного американского чиновника.

На прошлой неделе чиновник рассказал журналистам, что в команде Трампа есть люди, которые поддерживают продолжение военной поддержки Украины, но американских налогоплательщиков нужно избавить от бремени этой поддержки.

Идея заключается в том, что президент США может разрешить сокращение имеющегося на складе американского военного оборудования (боеприпасы, транспортные средства и беспилотники), что позволит быстро перебрасывать оружие на Украину и поддерживать давление на Россию, отметил чиновник.

Но вместо того, чтобы использовать американские средства для пополнения запасов министерства обороны США, Трамп может заставить европейских союзников оплатить счет и объявить об этом гражданам. Это решение выгодно американским оборонным подрядчикам и не вызывает гнева избирателей, которые скептически относятся к дополнительной финансовой поддержке Украины, отмечает издание.

Накануне американский лидер сообщил, что Вашингтон изучает вопрос о дальнейших поставках вооружения Украине.

Ранее сообщалось, что Байден оставит Трампу почти $4 млрд на оружие для Украины.

Все новости на тему:
Второй срок Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами