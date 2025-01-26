«Страна.ua»: не служивших в ВСУ на Украине могут ограничить в правах

Замглавы центра рекрутинга сил территориальной обороны Украины Игорь Швайка заявил, что мужчины, не служившие в Вооруженных силах Украины (ВСУ), будут ограничены в правах после окончания конфликта. Об этом пишет «Страна.ua».

По его словам, государство перейдет «в такой милитарно-гражданский способ жизни».

«Никто из нас не сможет взять кредит, если не прошел военную подготовку, или защитить диссертацию, если не служил в войсках, или занять должность главврача, если он не отслужил в рядах вооруженных сил», — отметил он.

В конце прошлого года Верховная рада Украины одобрила закон о добровольном возвращении на военную службу тех, кто впервые самовольно покинул свои части или дезертировал. Отмечается, что таким военнослужащим будут возобновлены денежные выплаты, также они будут обеспечены продовольствием, вещами и другими необходимыми ресурсами, сохраняя при этом льготы и социальные гарантии.

Ранее на Украине предложили отправлять военных за границу ради привлечения помощи.