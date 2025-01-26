Жена захваченного ВСУ итальянца сообщила о тяжелом состоянии мужа

Жена захваченного ВСУ под Купянском итальянца сообщила, что ее муж в больнице

Жена захваченного ВСУ итальянца Джанни Ченни Екатерина рассказала, что ее муж попал в больницу города Харькова в тяжелом состоянии. Об этом сообщило РИА Новости.

По ее словам, сначала о том, что военный с 17 января находится в больнице, сообщили его брату. Самой женщине ничего не сообщали — обо всем она узнала из новостей и видеороликов в интернете.

«Со мной никто не связывается вообще. Я им сама писала, я писала в посольство Украины и сама звонила в Харьков», — пожаловалась жена военного.

Предварительно, иностранец находится в больнице скорой неотложной медицинской помощи имени профессора Мещанинова в Харькове. Женщина сочла состояние Джанни тяжелым.

10 января сообщалось, что пиццамейкер Джанни Ченни, который воевал на стороне Вооруженных сил России в качестве добровольца, попал в плен в Харьковской области.

Ченни — уроженец Неаполя. Он работал на родине и в Финляндии, а затем переехал в Россию, где устроился в самарский ресторан итальянской кухни на должность шеф-повара. В 2024 году он уволился.

Ранее в России ввели для добровольцев наказание за преступления против военной службы.