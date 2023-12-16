Немецкий бизнесмен рассказал об оружии РФ, способном вызвать стометровое цунами

Ядерное оружие, которым обладает РФ, может спровоцировать стометровое цунами у побережья США. Об этом в своем аккаунте на платформе X (бывший Twitter) написал немецко-финский бизнесмен и экс-владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком.

По мнению предпринимателя, Москва стремится создать самый мощный ядерный арсенал среди всех стран мира. В первую очередь речь идет о дальнобойных гиперзвуковых ракетах, которые могут потопить даже авианосец, и автономных торпедах с ядерным топливом.

Как отметил Дотком, последние обладают способностью пересечь океан и при этом не требуют дозаправки. Также эти торпеды практически невозможно засечь, и они оснащены самыми большими ядерными боеголовками из известных людям.

«Представьте себе мощнейший ядерный взрыв у берегов Нью-Йорка, вызывающий стометровое цунами из радиоактивной воды, уничтожающее весь город и превращающее его на столетия в непригодную для жизни пустошь», — указал бизнесмен.

На этом фоне он пришел к выводу, что западным странам не под силу одолеть РФ на поле боя. Сейчас пришло время осознать этот факт американцам и гражданам других стран — членов НАТО, резюмировал предприниматель.

Ранее кандидат в президенты США признал, что российское ядерное оружие превосходит американские аналоги.