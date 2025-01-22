Российским войскам начали поставлять новые робототехнические комплексы «Курьер»

Заместитель главы правительства Республики Бурятия Иван Альхеев заявил о начале поставок наземных робототехнических комплексов (НРТК) «Курьер» в российские войска. Об этом пишет издание «Номер один».

По словам чиновника, данные машины оснащены универсальным боевым модулем. Решение о производстве НРТК на территории региона было принято в сентябре 2024 года, и уже в ноябре вице-премьер РФ — полномочный представитель президента страны в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил выделить средства на соответствующие цели.

«Сегодня <...> начали передавать [комплексы] в войска, и они успешно используются нашими подразделениями. В ближайшее время будем передавать уже большие партии продукции», — добавил Альхеев, общаясь с журналистами.

Он подчеркнул, что бойцы Вооруженных сил РФ отмечают высокую точность и проходимость «Курьеров». НРТК управляется дистанционно, поэтому в случае ответного огня под него попадает только машина.

Как отметил заместитель главы правительства Бурятии, комплекс способен нести несколько видов вооружений — пулемет калибром 7,62 или 12,7 миллиметра, автоматический гранатомет или противотанковые системы. Более того, его можно использовать для транспортировки различных грузов и раненых солдат.

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