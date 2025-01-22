Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Первые дроны-камикадзе с ИИ поставили в зону СВО

В зону СВО поставили первые дроны-камикадзе «Микроб» с искусственным интеллектом
close
Inna Varenytsia/Reuters

Первые 3 тыс. дронов-камикадзе «Микроб» с искусственным интеллектом отправили в зону спецоперации. Об этом сообщил представитель «Народного фронта» и разработчик Александр Грязнов, передает ТАСС.

«Наш дрон обладает искусственным интеллектом, системой донаведения. Соответственно, он может после того, как оператор захватит цель, самостоятельно сопровождать ее, как бы цель не маневрировала», — рассказал он.

По словам разработчика, новый дрон обладает достаточными динамическими характеристиками и может летать на большой скорости с перегрузками. Он добавил, что только одно подразделение, обладающее новым оружием, уничтожило технику противника на сумму, превышающую стоимость всех трех тысяч произведенных дронов.

До этого тульский разработчик беспилотных систем и комплексов РЭБ Андрей Иванов заявил, что комплекс радиоэлектронной борьбы «Тетраэдр» успешно прошел испытания в зоне спецоперации. По его словам, данное оружие специально разработали для борьбы со всеми типами современных FPV-дронов камикадзе. Его принцип работы основан на постановке широкодиапазонной помехи на каналы управления, не исключая смещенных частот.

Ранее немецкий бизнесмен рассказал об оружии РФ, способном вызвать стометровое цунами.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами