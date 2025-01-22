Первые дроны-камикадзе с ИИ поставили в зону СВО

Первые 3 тыс. дронов-камикадзе «Микроб» с искусственным интеллектом отправили в зону спецоперации. Об этом сообщил представитель «Народного фронта» и разработчик Александр Грязнов, передает ТАСС.

«Наш дрон обладает искусственным интеллектом, системой донаведения. Соответственно, он может после того, как оператор захватит цель, самостоятельно сопровождать ее, как бы цель не маневрировала», — рассказал он.

По словам разработчика, новый дрон обладает достаточными динамическими характеристиками и может летать на большой скорости с перегрузками. Он добавил, что только одно подразделение, обладающее новым оружием, уничтожило технику противника на сумму, превышающую стоимость всех трех тысяч произведенных дронов.

До этого тульский разработчик беспилотных систем и комплексов РЭБ Андрей Иванов заявил, что комплекс радиоэлектронной борьбы «Тетраэдр» успешно прошел испытания в зоне спецоперации. По его словам, данное оружие специально разработали для борьбы со всеми типами современных FPV-дронов камикадзе. Его принцип работы основан на постановке широкодиапазонной помехи на каналы управления, не исключая смещенных частот.

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