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Российские разведчики уничтожили расчет ВСУ в Запорожской области

ВС РФ: разведчики уничтожили расчет ВСУ в Запорожской области
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Станислав Красильников/РИА Новости

Снайпер-разведчик с позывным «Ливанец» сообщил, что разведчики группировки войск «Днепр» в ходе рейда в Запорожской области уничтожили расчет ВСУ. Его слова передает ТАСС.

«Обнаружили расчет ВСУ в количестве 15 человек, они окапывались, закрепиться хотели, и мы туда навели артиллерию», — поделился «Ливанец».

Он добавил, что бои шли на Ореховском направлении.

До этого в Минобороны РФ рассказали, что рядовой Вооруженных сил РФ Александр Будаев в составе подразделения выполнял боевую задачу по освобождению одного из населенных пунктов от украинских боевиков.

Рядовой занял утраченную противником позицию, после чего удерживал ее на самом опасном участке в течение нескольких часов. В результате боевых действий опорный пункт перешел под российский контроль. Будаев, использовав эффект неожиданности, уничтожил часть военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее российский боец спас 20 сослуживцев из-под шквального огня при контратаке ВСУ.

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