В Минобороны рассказали, как рядовой Будаев часами удерживал занятую позицию

Рядовой Вооруженных сил РФ Александр Будаев в составе подразделения выполнял боевую задачу по освобождению одного из населенных пунктов от украинских боевиков. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в Минобороны РФ.

По данным источника в оборонном ведомстве, рядовой занял утраченную противником позицию, после чего удерживал ее на самом опасном участке в течение нескольких часов. В результате боевых действий опорный пункт перешел под российский контроль.

«Рядовой Будаев грамотно выстроил оборону и в течение нескольких часов, действуя на самом сложном участке, удерживал опорный пункт, отражая атаки противника, пытавшегося вернуть утраченные позиции», — говорится в сообщении источника МО РФ.

Собеседник агентства добавил, что Будаев, использовав эффект неожиданности, уничтожил часть военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Противник, сосредоточив усилия на позиции рядового, оголил рубежи с направления наступления основных сил группы. В результате, после того как со стороны подразделений ВС РФ на опорный пункт прибыло усиление, бойцы ВСУ окончательно отступили.

До этого младший сержант Магомед Абдулаев, который 29 дней держал оборону в блиндаже на передовой, поделился подробностями этой истории. По словам российского военнослужащего, когда заканчивались все его запасы, ему приходилось есть снег и пить дождевую воду.

Ранее российский боец спас 20 сослуживцев из-под шквального огня при контратаке ВСУ.