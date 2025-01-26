Российские военные поразили 12 бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

Подразделения группировки «Север» вели бои с украинскими военными в окрестностях населенных пунктов Старая Сорочина, Николаево-Дарьино, Малая Локня, Викторовка, Гуево, Косица, Лебедевка, Махновка, Николаевка, Никольский, Рубанщина, Свердликово и Суджа.

Российские военные также успешно отразили одну контратаку со стороны ВСУ. В ходе боя были уничтожены два танка, бронетранспортер, семь боевых бронированных машин, десять автомобилей, а также станция радиоэлектронной борьбы. Кроме того, был взят в плен один украинский военнослужащий.

25 января Минобороны РФ сообщало, что подразделения группировок российских войск «Север» и «Запад» нанесли поражение ВСУ в Харьковской области и Донецкой народной республике (ДНР). В оборонном ведомстве уточнили, что военнослужащие группировки «Север» ударили по позициям мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Волчанск.

Ранее Минобороны отчиталось об успехах группировок войск «Восток» и «Днепр».