МО: группировки «Север» и «Запад» ударили по ВСУ в Харьковской области и ДНР

Подразделения группировок российских войск «Север» и «Запад» нанесли поражение Вооруженным силам Украины (ВСУ) в Харьковской области и Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве уточнили, что военнослужащие группировки «Север» ударили по позициям мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Волчанск. По данным министерства, украинская армия потеряла до 45 военных, два автомобиля и орудие полевой артиллерии.

При этом подразделения группировки войск «Запад» поразили три механизированные и горно-штурмовую бригады ВСУ, а также две бригады территориальной обороны и бригаду нацгвардии. По информации Минобороны, удары наносились в районах населенных пунктов Двуречная, Глушковка, Зеленый Гай, Новоосиново, Торское и Ямполь.

«Потери противника составили более 400 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, в том числе два бронетранспортера М113 производства США, семь автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, из них два производства стран НАТО», — говорится в сообщении.

Из этой же сводки следует, что подразделения группировок войск «Восток» и «Днепр» за прошедшие сутки поразили шесть бригад ВСУ. Украинские войска располагались в ДНР, Запорожской и Херсонской областях.

Ранее ВС РФ нанесли удары по складам и аэродромам ВСУ.