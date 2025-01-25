Минобороны: группировки «Восток» и «Днепр» поразили шесть бригад ВСУ за сутки

Подразделения группировок войск «Восток» и «Днепр» за прошедшие сутки поразили шесть бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, военнослужащие группировки «Восток» поразили две механизированные и десантно-штурмовую бригады ВСУ, а также бригаду теробороны. Удары наносились в районах населенных пунктов Константинополь, Разлив, Великая Новоселка Донецкой народной республики (ДНР) и Темировка Запорожской области.

«Потери ВСУ составили свыше 170 военнослужащих, боевая бронированная машина и два автомобиля. Уничтожены шесть орудий полевой артиллерии», — говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что подразделения группировки «Днепр» поразили три бригады береговой обороны украинской армии в районах населенных пунктов Токаревка, Антоновка, Янтарное и Садовое Херсонской области. По информации ведомства, ВСУ потеряли до 45 военных, а также два автомобиля.

Из этой же сводки следует, что Вооруженные силы РФ нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов, складам хранения беспилотников и местам их подготовки к применению, а также скоплениям живой силы и техники ВСУ в 132-х районах.

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