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Ким Чен Ын проконтролировал испытание Северной Кореей подводной крылатой ракеты

КНДР испытала стратегическую крылатую ракету для подводного базирования
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KCNA

Северная Корея испытала стратегическую крылатую управляемую ракету для подводного базирования, передает ЦТАК (Центральное телеграфное агентство Кореи).

Согласно публикации, при этом присутствовал лидер КНДР Ким Чен Ын.

«Запущенные стратегические крылатые ракеты пролетели по овальной и 8-образной траектории полета 1500 км в течение 7,507-7,511 секунд, затем точно попали в цель», — отмечается в сообщении.

ЦТАК подчеркнуло, что испытания не угрожали окружающим странам и нужны для укрепления государственной обороноспособности и более эффективного сдерживания потенциальных противников страны.

В начале января США пригрозили КНДР «концом режима» в случае ядерного удара. На заседании консультативной группы по вопросам ядерного планирования США и Южной Кореи стороны подчеркнули, что любая ядерная атака со стороны Северной Кореи встретит «быстрый, сокрушительный и решительный ответ».

Ранее в России заметили необычное вооружение из КНДР под Курском.

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