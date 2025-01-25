Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Сибири учитель ОБЖ ушел на СВО за мобилизованным сыном

SHOT: учитель ОБЖ из Сибири отправился на СВО вслед за сыном
close
Telegram-канал «SHOT»

В Красноярском крае школьный учитель ОБЖ из города Шарыпово последовал в зону СВО вслед за сыном, сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Как уточняет Telegram-канал, Артема мобилизовали в сентябре 2022 года. Его 48-летний отец решил отравиться ему на помощь спустя 1,5 года. С начала прошлого лета он чистил технику и следил за генераторами в подразделении сына, а в сентября 2024 года подписал контракт, получил позывной «Техник» и стал полноценно участвовать в боевых действиях.

По мнению учителя, у него нет права рассказывать детям о правилах поведения в ЧС, если он сам не имеет подобного опыта.

На этой неделе народный артист СССР, альтист и дирижер Юрий Башмет заявил о решимости отправиться сражаться за Россию в зоне специальной военной операции на Украине, если это будет необходимо. Он также раскритиковал российских артистов и звезд, которые спешно покинули Россию после начала СВО.

Ранее россиянин отправился на СВО и пропал на год.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами