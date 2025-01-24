Россиянин отправился на СВО и пропал на год

Житель Волгоградской области пропал на СВО, родные искали его почти год

Военнослужащий из Волгоградской области пропал без вести, проигнорировав совет родственников не участвовать в специальной военной операции. Об этом сообщает Telegram-канал «V1.RU».

По данным канала, мужчина ушел на передовую 12 января 2024 года, несмотря на просьбы близких воздержаться от участия в боевых действиях. В последний раз он выходил на связь в середине февраля того же года.

Родственники пропавшего солдата почти год вели поиски, не теряя надежды на его возвращение. Однако в 2025 году стало известно, что военнослужащего не стало. Теперь родственники ждут, когда бойца доставят на родину.

Накануне сообщалось, что бывший вагнеровец, житель города Дубовка Волгоградской области Артем Жеребцов, которого награждали медалями «За отвагу», совершил новую расправу над человеком и пропал в зоне проведения специальной военной операции. Сначала мужчина отбывал срок в колонии строгого режима, затем заключил контракт с ЧВК «Вагнер» и ушел воевать. Он сам рассказывал, что был штурмовиком, а позже стал неофициальным командиром взвода.

Ранее пропавший без вести боец ВС РФ два месяца полз к своим, питаясь снегом.