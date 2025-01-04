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На Украине сообщили, что ВСУ продолжают получать бракованные мины

Страна.ua: ВСУ продолжают получать мины с браком

Украинские военные продолжают получать бракованные мины. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны» со ссылкой на главреда «Цензора» Юрия Бутусова.

На видео, опубликованном в Telegram-канале, солдаты вскрывают ящики с минами, говоря, что в одном из них бракованные взрыватели. Бойцы утверждают, что получают такие боеприпасы «почти каждый день».

«Министр стратегической промышленности Герман Сметанин заявил, что его предприятия якобы выпустили лишь одну партию бракованных минометных мин, которую заменили, и все было улажено. Это наглая ложь. Минометчики 151-й, 155-й и 59-й бригад продолжают массово получать тысячи бракованных мин от Минстратегпрома», — заявил Бутусов.

До этого министр обороны Украины Рустем Умеров сообщал, что до 20% боеприпасов, используемых Вооруженными силами Украины (ВСУ), оказываются бракованными.

По словам Умерова, правительство разработало механизм, который позволит утилизировать снаряды в зоне боевых действий с пользой для ВСУ.

Ранее полковник объяснил появление бракованных боеприпасов у Украины.

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