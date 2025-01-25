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Сальдо опубликовал первые кадры из обстрелянных ВСУ Алешек

Губернатор Херсонской области Сальдо опубликовал фото из обстрелянных ВСУ Алешек
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Telegram-канал «Владимир Сальдо»

Украинские военные обстреляли город Алешки в Херсонской области кассетными боеприпасами и системами дистанционного минирования. Соответствующие кадры опубликовал губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

По его словам, угроза для местных жителей сохраняется, поскольку город усеян минами-лепестками и неразорвавшимися кассетами.

«Такого массированного обстрела запрещенными видами оружия еще не было. Враг также задействовал так называемый дрон «Баба-яга» для дистанционного минирования», — заявил он.

Губернатор добавил, что подобного обстрела мирного населения ранее не было зафиксировано. Сальдо призвал жителей не выходить из дома или укрываться в убежищах. Он подчеркнул, что на данный момент специалисты принимают меры по разминированию территории. В результате обстрела три человека получили ранения, несовместимые с жизнью.

14 января три мирных жителя пострадали в результате атаки украинских войск на города Каховка и Алешки в Херсонской области. По словам Сальдо, в Каховке ранения получила женщина. В Алешках, в свою очередь, пострадали двое мужчин. Губернатор добавил, что еще одной целью украинских войск стало село Новокиевка. ВСУ выпустили по населенному пункту одну ракету, тем самым повредив здание аптеки и несколько домостроений.

Ранее украинские войска нанесли удары по жилым домам в Херсонской области.

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