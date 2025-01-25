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Эксперт предрек войскам РФ сложности из-за оттепели

Эксперт Дандыкин: январская оттепель осложнит наступление ВС России в зоне СВО
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Станислав Красильников/РИА Новости

Январская оттепель может усложнить наступление Вооруженных сил России в зоне специальной военной операции. Об этом в беседе с News.ru заявил российский военный эксперт Василий Дандыкин.

«Техника вязнет, людям трудно, это же юг, везде чернозем», — пояснил Дандыкин.

Он также добавил, что в условиях слякоти небо будет пасмурным, а это, в свою очередь, ограничит использование беспилотных летательных аппаратов. Впрочем, этот фактор будет мешать и ВСУ, отметил эксперт.

При этом сегодня, 25 января, генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что ситуация в зоне боевых действий продолжает быть напряженной именно для украинских военных.

По мнению полковника австрийских вооруженных сил Маркуса Райснера, наступление российских войск имеет устойчивый прогресс, особенно в Донбассе. Каждый день будет захватываться несколько квадратных километров, поэтому время для Украины истекает.

Ранее австрийский полковник заявил, что у ВСУ все меньше времени для изменения ситуации на фронте.

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